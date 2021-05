Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Κορονοπάρτι με dj και αλκοόλ στη Φιλοσοφική (εικόνες)

Εκατοντάδες άτομα διασκέδασαν χωρίς να φορούν μάσκα και χωρίς να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Σάλο έχουν προκαλέσει φωτογραφίες και βίντεο από οργανωμένο κορονοπάρτι στην Φιλοσοφική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής.

Εκατοντάδες άτομα διασκέδασαν χωρίς να φορούν μάσκες και χωρίς να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Το κάλεσμα έγινε μέσω ιστοσελίδων και αφισών, ενώ υπήρχε και επαγγελματίας DJ, στους ρυθμούς του οποίου χόρευαν ολόκληρη τη νύχτα οι νεαροί.

Μπροστά από την είσοδο της Φιλοσοφικής Σχολής υπήρχε και πάγκος με μπύρες και ποτά, όπου ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ό,τι ήθελε.

Δείτε φωτογραφίες του ThessToday.gr από το πάρτι: