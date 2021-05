Θεσσαλονίκη

Έξοδος - Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση προς τη Χαλκιδική

Το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, πολλοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν να πάνε στην Χαλκιδική.

Αυξημένη είναι από το πρωί του Σαββάτου η κίνηση των οχημάτων προς Χαλκιδική, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων, χωρίς, όμως, να δημιουργούνται προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Θωμάς Γέρμανος, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, πολλοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν να πάνε στην Χαλκιδική, πιθανόν για να κάνουν δουλειές στα εξοχικά τους σπίτια, ενώ ο συννεφιασμένος καιρός κράτησε κάποιους στα σπίτια τους.

«Υπάρχει πνεύμα χαράς και διάθεση για εκδρομή, ο κόσμος το έχει ανάγκη», τόνισε ο κ. Γέρμανος και πρόσθεσε ότι οι άντρες της Τροχαίας βρίσκονται στον δρόμο για να διευκολύνουν την κίνηση.

Μικρότερη είναι η κίνηση προς Καβάλα και Κατερίνη, ενώ χθες 15.274 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Αθήνα και 13.778 με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.