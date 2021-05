Τρίκαλα

Τρίκαλα: Γάμος βγαλμένος από το 1821 (εικόνες)

Ως γάμος της χρονιάς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο γάμος που αφιερώθηκε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ήταν η σημαντικότερη μέρα ενός ζευγαριού από τα Τρίκαλα, που έκανε το γάμο του τηρώντας τα έθιμα του 1821.

Τα ρούχα του γαμπρού, της νύφης, του κουμπάρου και των καλεσμένων ήταν κειμήλια της εποχής.

Ο γάμος του Απόστολου Κωσταρέλλου και της αγαπημένης του Αριάννας, με καταγωγή από τα Ουράλια Όρη της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στον Βυζαντινό Ναό της Πόρτας Παναγιάς λίγο έξω από τα Τρίκαλα.

Ο αρματωλός γαμπρός ξεκίνησε από το χωριό του, το Γοργογύρι, καβάλα στο άλογο και έπειτα από τρεις ώρες μέσα στο δάσος έφτασε με του κουμπάρους και τους φίλους του στην εκκλησία.

Εκεί περίμενε τη νύφη, που έφτασε με άμαξα εποχής.

Ακολούθησε η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου παρουσία ελαχίστων προσκεκλημένων, λόγω των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τον κορονοϊό

