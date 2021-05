Κεφάλλονια

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Χαλάζι και πλημμύρες (βίντεο)

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το Αργοστόλι και άλλες περιοχές του νησιού. Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση της Sky Express.

Στο έλεος σφοδρής καταιγίδας βρέθηκε το Σάββατο η Κεφαλονιά, καθώς μεγάλες ποσότητες βροχής και χαλάζι έπληξε το νησί.

Στο Αργοστόλι καταγράφηκαν 30,7 τόνοι νερού ανά στρέμμα, στην Παλλική 24,7 και στα Φαράκλατα 27,2 τόνοι σε διάστημα μισής ώρας. Να σημειωθεί ότι στα Φαράκλατα η σφοδρότητα της βροχής έφτασε τους 236 τόνους την ώρα.

Αεροσκάφος της Sky Express που έφθανε στο νησί την ώρα της καταιγίδας, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας.

Εικόνες: kefaloniapress.gr - inkefalonia.gr

