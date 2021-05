Δράμα

Φωτιά στη Δράμα: Νεκρός εντοπίστηκε από πυροσβέστες

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Δοξάτο Δράμας.

Τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα εντόπισαν πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγειο χώρο στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δοξάτου Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ δεν ήταν μεγάλης έκτασης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς και οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με ένα υδροφόρο όχημα.

