Αχαΐα

Αχαΐα: Γλέντι με αρνιά και μπύρες σε υπαίθριο πανηγύρι (βίντεο)

Στην Πάτρα “διαλύθηκε” κορονοπάρτι, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες άτομα με μουσική και αλκοόλ.

Ολονύχτιο γλέντι στήθηκε το Σάββατο στην κάτω Αχαΐα με αρνιά, μπύρες και... καθόλου μέτρα! Ο σύλλογος των τσιγγάνων της περιοχής γιόρτασε τον προστάτη του Άγιο Ταξιάρχη με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών.

Κανένας δεν φορούσε μάσκα, ούτε τηρούσε τις απαραίτητες αποστάσεις, με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία, η οποία πάντως δεν δέχθηκε καταγγελίες.

Την ίδια ώρα, στην Πάτρα “διαλύθηκε” κορονοπάρτι σε χώρο δίπλα από τις εγκαταστάσεις περιφερειακού καναλιού. Στο πάρτι συμμετείχαν δεκάδες άτομα, με την μουσική στην διαπασών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το πάρτι διαλύθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά όταν υπήρξε πληροφορίες για την έλευση περιπολικού. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο κόσμος απομακρυνόταν κρατώντας φιάλες με οινοπνευματώδη ποτά στα χέρια. Η αστυνομία δεν προέβη σε συλλήψεις.

Την Παρασκευή οι Αρχές στην Πάτρα προχώρησαν στη σύλληψη ενός ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην επιβολή προστίμων στον ίδιο και σε άλλα 66 άτομα, για παραβίαση των μέτρων σχετικά με την πρόληψη ασθενειών.

Συγκεκριμένα, το κατάστημα λειτουργούσε ξημερώματα και αναπαρήγαγε μουσική, εξυπηρετώντας τουλάχιστον 64 άτομα.

Πηγή: flamis.gr

