Δωδεκανήσα

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες

Οι Αρχές προχώρησαν στις πρώτες συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Οργανωμένη σπείρα απατεώνων, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε Ρόδο και Βουλγαρία, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μίας Βουλγάρας και ενός Ροδίτης, οι οποίοι φέρονται να ενεργούσαν ως εισπράκτορες του κυκλώματος, που ενεργεί από την Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα η Βουλγάρα που αναζητούσε εργασία με αγγελία στο Facebook φέρεται να ανέλαβε έναντι αμοιβής 500 ευρώ να αναλαμβάνει χρήματα που αποσπούσε με τηλεφωνικές απάτες το κύκλωμα από ανυποψίαστους πολίτες σε προκαθορισμένα ραντεβού.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην σύλληψη της μετά την κατάθεση 73χρονης γυναίκας θύματος του κυκλώματος που περιέγραψε λεπτομερώς ποιους είδε σε σημείο που της ζητήθηκε να αφήσει χρήματα για να αφεθεί δήθεν ελεύθερος ο σύζυγος της που είχε δήθεν εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου έχουν κληθεί σε κατάθεση δεκάδες πολίτες που αποπειράθηκε ή και εξαπάτησε το κύκλωμα. Επιπλέον ισχυρίζονται ότι για να αποφευχθεί η φυλάκιση του συγγενικού τους προσώπου και να απεμπλακεί από τις επικείμενες ποινικές συνέπειες, απαιτείται η καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, το ύψος των οποίων διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη δεκτικότητα και την ευπιστία των θυμάτων.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, άλλοι συνεργάτες τους παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία και προσποιούνται το συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση στα θύματα. Στη συνέχεια και εφόσον τα θύματα έχουν πεισθεί, είτε εμφανίζονται στην οικία τους για την παραλαβή των χρημάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε προκαθορισμένο από τους δράστες τόπο και χρόνο, πλησίον της οικίας.

Πηγή: dimokratiki.gr

