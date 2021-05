Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κατέπλευσε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η αυλαία της κρουαζιέρας στο “Νησί των Ιπποτών”. Εμβολιασμένοι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχεδόν 1.000 τουρίστες.

Κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι της Ρόδου, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν. Πρόκειται για το “Mein Schiff 5”, το οποίο πραγματοποιεί επταήμερο ταξίδι με 996 επιβάτες, κυρίως Γερμανούς.

Το πλοίο, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την “αυλαία” της κρουαζιέρας στο νησί, ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ηράκλειο, όπου είναι και το “home port” και θα επιστρέψει εκεί.

Στη Ρόδο κατέπλευσε νωρίς το πρωί και θα παραμείνει έως τις 7 το απόγευμα, οπότε και θα συνεχίσει το ταξίδι του για τον Πειραιά.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος ασφαλείας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Παναγιώτης Ντόκος, «θα τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την πανδημία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και το Ειδικό σχέδιο διαχείρισης του Λιμένα Ρόδου που το έχει υπογράψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τις κρουαζιέρες».

Σε ό,τι αφορά στους 996 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως έγινε γνωστό, είναι όλοι εμβολιασμένοι και το μόνο που θα κάνουν στο νησί είναι μία οργανωμένη εκδρομή στη Λίνδο και επιστροφή στο πλοίο.

Η δημοτική αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης, Κώστας Ταρασλιάς, υποδέχτηκαν τους επιβάτες του πρώτου κρουαζιερόπλοιου με μουσική και παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους.

Το “Mein Schiff 5” ωστόσο δεν είναι το μοναδικό κρουαζιερόπλοιο που θα προσεγγίσει τούτο το μήνα το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 27 Μαΐου θα έρθει στο νησί το “Aida Blue”, το οποίο θα παραμείνει από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Στις 30 Μαΐου 2021 θα ακολουθήσει το “Europa” με χρόνο παραμονής στο λιμάνι της Ρόδου από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και στις 31 Μαΐου αναμένονται δύο κρουαζιερόπλοια: το “Celestyal Crystal” που θα καταπλεύσει στις 8 το πρωί και θα αποπλεύσει στις 6 το απόγευμα και το “Mein Schiff 5”, που θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη για τον ίδιο μήνα προσέγγισή του στη Ρόδο με χρόνο παραμονής στο λιμάνι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Οι εκτιμήσεις για τη φετινή σεζόν σε ό,τι αφορά στην κρουαζιέρα, ποικίλλουν, καθώς αναμένεται να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό πλοίων που θα προσεγγίσουν το λιμάνι της Ρόδου (υπολογίζονται γύρω στα 300 έως τώρα), ωστόσο σημαντικό παραμένει το ερώτημα κατά πόσο όλο αυτό θα “μεταφραστεί” σε τόνωση για την τοπική οικονομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Προσαγωγή υπόπτου

Εστίαση: Συλλήψεις, πρόστιμα και “λουκέτα” για παραβάσεις

Γάζα: Παιδιά μεταξύ των εκατοντάδων νεκρών (εικόνες)