Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 16χρονη κατήγγειλε 24χρονο ότι προσπάθησε να την βιάσει

Η ανήλικη κατήγγειλε πως με την χρήση σωματικής βίας, ο 24χρονος την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις.

Με χρήση σωματικής βίας, 24χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκασε 16χρονη σε ασελγείς πράξεις, όπως κατήγγειλε η ανήλικη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι πράξεις τελέστηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, κοντά στο πρώην νοσοκομείο «Παναγία», στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος Ασφαλείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν οι καταγγελλόμενες ενέργειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

