Ηράκλειο: Καταγγελίες για επέμβαση των ΜΑΤ με ρόπαλα και χημικά σε πλατεία (βίντεο)

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αστυνομική βαρβαρότητα με αναίτιες επιθέσεις σε βάρος νέων ακόμα και με ρόπαλα!

Πρώτο Σαββατοκύριακο «ελευθερίας» και στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν έλειψαν οι εντάσεις, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλιακή λεωφόρο για να απομακρύνουν νέους χωρίς να τηρούν την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες για ξύλο και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης από πλευράς των ΜΑΤ που κλήθηκαν σε κεντρικό πάρκο. Οι καταγγελίες στην σελίδα "Μένουμε Ενεργοί" κάνουν λόγο για αστυνομική βαρβαρότητα με αναίτιες επιθέσεις σε βάρος νέων ακόμα και με ρόπαλα.

"Πετούσαν κατά πάνω μας εκρηκτικά και γυάλινα μπουκάλια. Έτρεχα κι έβλεπα τα εκρηκτικά να σκάνε μπροστά μου" είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: "Έβλεπα κόσμο με αίματα, τραυματισμένοι από τα ρόπαλα των αστυνομικών! Χωρίς καμια προειδοποίηση! Ας ζητούσαν απλά να προχωρήσουμε, ας προειδοποιούσαν. Μας αιφνιδίασαν και ξεκίνησε μια σκηνή βγαλμένη από ταινία. (...) Ας σημειωθεί και η φράση με την οποία αποκρίθηκε αστυνομικός "φύγε μη σε βαρέσω".

"Ξαφνικά επικράτησε ένα χάος καθώς έφτασε μια κλούβα ΜΑΤ συνοδευόμενη από κάτι μηχανές ΔΙΑΣ και περιπολικά ΟΠΚΕ. Κάποια στιγμή εισέβαλαν στο πάρκο διμοιρίες των ΜΑΤ και καθώς δεν θεωρήσαμε ότι κάνουμε κάτι παράνομο, πέρα του ότι ήταν περασμένη η ώρα μετά την απαγόρευση, οπότε κάτσαμε. Καθώς μας πλησίαζαν τα ΜΑΤ ρώτησαν γιατί ήμασταν έξω ώσπου ξαφνικά χωρίς να δώσουμε αφορμή ένας αστυνόμος άρχιζε να φωνάζει ΄ΞΥΛΟ ΞΥΛΟ΄, χωρίς να έχει γίνει κάτι, τρέχοντας επιθετικά κατά πάνω μας. Το μόνο που θυμάμαι να του λέω είναι 'τι ξύλο ρε;' και από εκείνη τη στιγμή όλα έγιναν πολύ γρήγορα άρχισε να με βαράει με το γκλοπ στοχεύοντας το κεφάλι μου, τον ώμο μου, σημεία στα οποία θα μπορούσε να μου κάνει μόνιμη βλάβη. Εγώ σήκωσα το αριστερό μου χέρι για να προστατευθώ χτυπώντας με έτσι στον αγκώνα" καταγγέλλει άλλος νεαρός.

