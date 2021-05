Αχαΐα

Πάτρα: Επιχείρηση της Αστυνομίας για την αποτροπή κορονοπάρτι (εικόνες)

Δυνάμεις της Αστυνομίας με περιπολικά και μηχανές διασκορπίστηκαν στην πλατεία και τους γύρω δρόμους.

Στην Πλατεία Παντανάσσης στην Πάτρα βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κλιμάκιο της Αστυνομίας, σε μια βραδινή επιχείρηση για την αποτροπή συγκέντρωσης κόσμου στην περιοχή.

Ισχυρή δύναμη με επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή Αχαΐας Ταξίαρχο, έφτασε στον χώρο πέριξ της εκκλησίας, για την αποτροπή των φαινομένων των τελευταίων ημερών, όπου εκατοντάδες νεαροί μετέτρεπαν την Πλατεία Παντάνασσης και το προαύλιο του ναού, σε χώρο ενός υπαίθριου τεράστιου κορονοπάρτι.

Δυνάμεις της Αστυνομίας με περιπολικά και μηχανές διασκορπίστηκαν στην πλατεία και τους γύρω δρόμους, ενώ η περιοχή είναι άδεια από κόσμο.





Πηγή: tempo24.news

