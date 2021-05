Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελέας για το κορονοπάρτι στο ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε πάρτι που στήθηκε έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε πάρτι που στήθηκε έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.



Με αφορμή δημοσιεύματα που εμφανίζουν κοσμοσυρροή παρά τα ισχύοντα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τελούνται αξιόποινες πράξεις.



Την έρευνα καλείται να διενεργήσει η αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι προκάλεσε πανικό στα ΚΤΕΛ Κηφισού (βίντεο)

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση - αυτόπτης μάρτυρας: Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής

“Το Πρωινό” - Φαίη Σκορδά: Τι αποκάλυψε για το διαζύγιο της Έλενας Ράπτη (βίντεο)