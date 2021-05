Κορινθία

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων (βίντεο)

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρό τον οδηγό ενός εκ των δύο οχημάτων.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Λουτράκι, επί της οδού Δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο νεαρός οδηγός του ενός οχήματος.

Στο σημείο για τον απεγκλωβισμό έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Κατά τον απεγκλωβισμό διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του, ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Έρευνα για αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ Λουτρακίου.

