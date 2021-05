Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος με ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός κίνησε τις υποψίες αστυνομικών που εκτελούσαν περιπολία. “Χειροπέδες” και στον προμηθευτή.

(φωτογραφία αρχείου)

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ συνέλαβαν το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναν 15χρονο, ο οποίος είχε στην κατοχή του 100 γραμμάρια ινδικής κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών που περιπολούσαν στην περιοχή της Άνω Πόλης. Τον ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Κλαυδιανού και Θερίσου. Κατά τον σωματικό έλεγχο βρέθηκαν πάνω του 100 γραμμάρια χασίς. Όταν ρωτήθηκε που τα βρήκε, απάντησε ότι του τα έδωσε ένας 22χρονος Αλβανός.

Ακολούθως, πληροφόρησε τους αστυνομικούς για το πώς θα μπορέσουν να βρουν τον 22χρονο προμηθευτή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο ελέγχου και του πέρασαν χειροπέδες.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν αρμοδίως.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Τούρκος” ο Ερντογάν με Μπάιντεν για τη Γάζα: Έβαψες τα χέρια σου με αίμα

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έσωσε κουτάβι μέσα από τα σκουπίδια (βίντεο)

Χάρι Κέιν: Φεύγει από την Τότεναμ!