Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη- Γερμανικό Ινστιτούτο: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση

Ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια στο παράθυρο του κτηρίου του γερμανικού ινστιτούτου Goethe.

Η ομάδα «Full Face Queer – Άναρχο «Maria B» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια στο γερμανικό ινστιτούτο Goethe, στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα έκανε ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, σημειώνοντας πως η επίθεση έγινε στα πλαίσια του “διεθνούς καλέσματος από το Βερολίνο για αποκεντρωμένες δράσεις 15 & 16 Μάη 2021: Κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις”.

Τα γκαζάκια είχαν εκραγεί έξω από το ισόγειο παράθυρο του κτηρίου, που βρίσκεται στη συμβολή 28ης Οκτωβρίου και Βασιλίσσης Όλγας και από την έκρηξη κάηκε ένας κάδος ανακύκλωσης, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε ακόμα δύο παράθυρα του κτηρίου.

