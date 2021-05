Λέσβος

Λέσβος: Εκτέλεσε εν ψυχρώ γάτα γιατί... έσκιζε τις σακούλες σκουπιδιών

Ο δράστης της κτηνωδίας που πυροβόλησε το άτυχο ζώο μετά δήλωνε προκλητικά «όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο».

Νέα κτηνωδία, αυτή τη φορά στη Λέσβο. Κάτοικος της περιοχής Ίππειο εκτέλεσε εν ψυχρώ ένα γατάκι γιατί... έσκιζε τις σακούλες με τα σκουπίδια.

Αμέσως μετά δήλωνε προκλητικά ότι «οποίος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο»!

Ο αδίστακτος δράστης συνελήφθη, την Κυριακή 16 Μαϊου, από το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανάτωση ζώου που, εκτός από την ποινική δίωξη, προβλέπει και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Μυτιλήνης.

Πηγή: emprosnet.gr

