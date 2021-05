Λασιθίου

Ιεράπετρα: 14χρονη έπεσε από τον δεύτερο όροφο

Το κορίτσι βρέθηκε στο κενό, για άγνωστη μέχρι στιγμής, αιτία. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Από το δεύτερο όροφο κατοικίας έπεσε, νωρίς το πρωί της Τρίτης, μια 14χρονη στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες υπό στιγμής συνθήκες στον κεντρικό δρόμο κοντά στο Τζαμί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν το κορίτσι, που είναι αλλοδαπή, στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή της ανήλικης δεν κινδυνεύει, ωστόσο η 14χρονη έχει πόνους στην κοιλιά και είναι σοκαρισμένη.

Πηγή: Ράδιο Λασίθι

