AstraZeneca: παράλυση γυναίκας μετά τον εμβολιασμό της!

Η 47χρονη νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έχοντας παράλυση σε όλο της το σώμα.

Ένα νέο περιστατικό θρόμβωσης απασχολεί τις τελευταίες ώρες την Κρήτη, καθώς μετά τον 35χρονο από το Ηράκλειο, μία 47χρονη γυναίκα από οικισμό του Δήμου Χερσονήσου, μητέρα δύο παιδιών, βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά τον εμβολιασμό του.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έχοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τους συγγενείς, παράλυση σε όλο της το σώμα ενώ φαίνεται να έχει υποστεί και εγκεφαλικό. Η γυναίκα εμβολιάστηκε στις 4 Μαΐου, στον Άγιο Νικόλαο, με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σχεδόν αμέσως μετά τον εμβολιασμό ανέβασε πυρετό και άρχισε να έχει ενοχλήσεις στα άκρα. Μετά από περίπου μια εβδομάδα, στις 11 Μαΐου, και καθώς ο πονοκέφαλος επιδεινωνόταν, απευθύνθηκε στον αγροτικό γιατρό της περιοχής. Ο τελευταίος την έστειλε ως επείγουσα περίπτωση στο κοντινότερο νοσοκομείο, αυτό του Αγίου Νικολάου.

Από εκεί, αφού της έγινε εισαγωγή, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο. Στο ΠΑΓΝΗ, αφού της έγινε αξονική τομογραφία, δόθηκε εξιτήριο στην 47χρονη με την οδηγία να κάνει η ίδια μια μαγνητική! Τα συμπτώματα ωστόσο επέμεναν και πλέον στις 12 Μαΐου, η 47χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το οποίο και εφημέρευε. Εκεί της έγινε μαγνητική που έδειξε θρόμβο στον εγκέφαλο! Λόγω της κατάστασή της κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, στην Νευροχειρουργική.

Οι οικείοι της υποστηρίζουν ότι οι γιατροί αποδίδουν την περιπέτεια της γυναίκας στο εμβόλιο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για το θέμα. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έχει ξεκινήσει έρευνα στο ΠΑΓΝΗ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η περίπτωση της από την πρώτη στιγμή που έφτασε εκεί.

Πηγή: cretalive.gr

