Αχαΐα

Αχαΐα: Νεκρός από ανατροπή τρακτέρ (βίντεο)

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σε σοκ είναι οι οικογένεια και οι φίλοι του 47χρονου επιχειρηματία Νίκου Τρίγκα από την Πάτρα, που έχασε τη ζωή του όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο 47χρονος βρισκόταν στο κτήμα του για αγροτικές εργασίες, όταν - άγνωστο πως - έγινε η ανατροπή του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει στην κυριολεξία τον άτυχο άνδρα.

Πρόκειται για πολύ γνωστό και αγαπητό επιχειρηματία της πόλης που διατηρούσε κρεοπωλείο σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία των Υψηλών Αλωνίων.

Ο άτυχος 47χρονος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού.

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Πηγή: ioniantv.gr - tempo24.news

