Γενοκτονία των Ποντίων: Κόκκινα μπαλόνια και αναμμένα κεριά στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Χριστιανικών Λαών της Ανατολής από τους Τούρκους





Εκδήλωση μνήμης με αφορμή την επέτειο των 102 χρόνων από την Γενοκτονία των Ποντίων, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στη Θεσσαλονίκη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων μαζί με την Εθνική Αρμένικη Επιτροπή Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων απέδωσαν φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Χριστιανικών Λαών της Ανατολής από τους Τούρκους και παράλληλα τίμησαν τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση του 1821.

Κρατώντας κόκκινα μπαλόνια στα χέρια που στο τέλος τα άφησαν ελεύθερα να πετάξουν στον ουρανό και ενώνοντας συμβολικά χιλιάδες κεριά μνημοσύνης σε τρία μνημεία: Αρμενικό Μνημείο Χατσκάρ – ανδριάντας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη – προτομή Δημήτριου Υψηλάντη, πραγματοποίησαν μια συγκινητική τελετή, τηρώντας τα μέτρα κατά της πανδημίας.

“Λίγο πριν χαράξει η 19η Μαΐου, όπου τα στρατεύματα του Κεμάλ αποβιβάζονται στην Σαμψούντα, εμείς οι Πόντιοι κρατάμε τα θύματά μας στην καρδιά μας και πρέπει να μάθουν όλοι ότι η ιστορία των Ποντίων είναι ένα κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση να βάλει στην ατζέντα της το θέμα της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού”, δήλωσε η πρόεδρος της ΠΟΠΣ, Χριστίνα Σαχινίδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν ποιήματα, ποντιακά και αρμένικα τραγούδια από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων και την Αρμένικη Εθνική Επιτροπή Ελλάδος.

