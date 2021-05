Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επιχείρηση διάσωσης άνδρα λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα (βίντεο)

Ώρες αγωνίας για τον ένοικο του διαμερίσματος. Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να τον σώσουν! Τι είπε ο ίδιος στον ΑΝΤ1.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, την ώρα που ο ένοικός του βρισκόταν εντός της οικίας.

Πρόκειται για ένα διαμέρισμα του δήμου, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον άνδρα, λόγω του ότι ήταν άστεγος.

Άμεσα έφθασε στο σημείο η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να μπορέσουν να σώσουν τον άδρα.

Ο ίδιος φανερά σοκαρισμένος δήλωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”: “Πήγα να ζεστάνω ένα τσάι και πήραν φωτιά οι σακούλες. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω”.

