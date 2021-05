Αχαΐα

Πάτρα: Μηχανή “καρφώθηκε” σε κατάστημα – Νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Ο 40χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο και "καρφώθηκε" σε τζαμαρία καταστήματος. Εικόνες - σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Τον θάνατο βρήκε στις 3 τα ξημερώματα ένας 40χρονος οδηγός μηχανής όταν οδηγούσε στην οδό Ακρωτηρίου με κατεύθυνση το κέντρο της Πάτρας.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο και για άγνωστο λόγο δεν έστριψε στην πορεία της οδού και πήγε ευθεία με αποτέλεσμα να μπει μέσα σε κατάστημα με πλακάκια το οποίο λειτουργεί στην περιοχή.

Η μηχανή έσπασε την τζαμαρία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ όπως και Αστυνομία. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, ήταν όμως νεκρός.

