Ιεράπετρα: Πτώση 14χρονης από το μπαλκόνι - Πώς εξελίσσεται η υγεία της

Τα νεότερα για την κατάσταση της 14χρονης που έπεσε απο μεγάλο ύψος στην Ιεράπετρα.

Σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κώστα Τερζάκη, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική το 14χρονο κορίτσι που το μεσημέρι της Τρίτης έπεσε από μεγάλο ύψος στην Ιεράπετρα.

Συνέπεια της πτώσης, τα αίτια της οποίας διερευνά η τοπική ΕΛ.ΑΣ, ήταν το κορίτσι να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Γι’ αυτό το λόγο κι ενώ αρχικά το κορίτσι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αποφασίστηκε η μεταφορά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Τερζάκη, η 14χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να εξεταστεί από ορθοπεδικό.

