Εύβοια

Εύβοια: Βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Παίδων “Αγία Σοφία”

Το μωρό 8 μηνών έπεσε από το κρεβάτι και έμεινε χωρίς σφυγμό. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων.

Επείγον περιστατικό με μωρό 8 μηνών, αντιμετώπισαν οι γιατροί του Νοσοκομείου Χαλκίδας τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Μία οικογένεια από τη Συρία που διαμένει στο καμπ της Ριτσώνας μετέφερε εκεί το κοριτσάκι του χωρίς σφυγμό, το οποίο όπως είπαν είχε πέσει από το κρεβάτι.

Το προσωπικό του ΓΝ Χαλκίδας που εφημέρευε έκανε ότι μπορούσε και κατάφερε να επαναφέρει το μωρό, το οποίο με μηχανική υποστήριξη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και νοσηλεύεται.