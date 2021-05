Κορινθία

Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου: Οι φλόγες έφθασαν στα σπίτια

Εντολή εκκένωσης, καθώς η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου.

Οι φλόγες είναι κοντά στον οικισμό Μπαφάνι, με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτα λόγω των δυνατών ανέμων. Έχει δρομολογηθεί προληπτική εκκένωση κατοικημένης περιοχής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα.

Η νύχτα προμηνύεται δύσκολη, καθώς η πρόσβαση στις επίγειες δυνάμεις είναι δύσκολη και, καθώς έχει πέσει το σκοτάδι, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

