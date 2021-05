Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταδικασμένος σε κάθειρξη 108 ετών ζητά να… αφεθεί ελεύθερος!

Τι αναφέρει στο αίτημα με το οποίο ζητά την ελευθερία του, ο άνδρας έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Να αφεθεί ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, ζήτησε από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, 53χρονος Ουκρανός ο οποίος έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 108 ετών και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 271.000 ευρώ!

Ο αλλοδαπός μαζί με έναν συμπατριώτη του είχαν συλληφθεί πριν από έξι χρόνια γιατί είχαν μεταφέρει στη Λίνδο 51 αλλοδαπούς και όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν στα τουρκικά παράλια, συγκρούστηκαν με τουριστικό πλοίο στο οποίο επέβαιναν Λιμενικοί!

Οι δύο Ουκρανοί το 2016 κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου και τους επιβλήθηκε η παραπάνω ποινή στον καθένα (θα εκτίσουν 25 έτη βάσει της σχετικής νομοθεσίας), με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ωστόσο ο 53χρονος Ουκρανός υπέβαλε στο Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ζητώντας δηλαδή να αφεθεί ελεύθερος έως ότου η υπόθεσή του εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Η αίτησή του εξετάστηκε στις 17 Μαΐου και απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του είχε καταθέσει προς το αρμόδιο δικαστήριο και ο 51χρονος κατηγορούμενος, η οποία επίσης έχει απορριφθεί και έτσι οι δύο άνδρες παραμένουν στη φυλακή.

Σε ό,τι αφορά τις εφέσεις που έχουν ασκήσει, επρόκειτο να εκδικαστούν στις αρχές Απριλίου 2021, ωστόσο λόγω κορωνοϊού ματαιώθηκαν και θα επαναπροσδιοριστούν το επόμενο διάστημα από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Οι δύο Ουκρανοί είχαν μεταφέρει συνολικά 51 μετανάστες σε λιμανάκι της Λίνδου με ιστιοφόρο σκάφος και στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στα τουρκικά παράλια, συγκρούστηκαν με τουριστικό πλοίο στο οποίο επέβαιναν Λιμενικοί!

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 6 Οκτωβρίου 2015 το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των δύο Ουκρανών αλλά και των 51 αλλοδαπών που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βράδυ της 6ης Οκτωβρίου 2015 ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου για την ύπαρξη ενός ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή της Λίνδου στο οποίο επέβαινε σημαντικός αριθμός επιβατών και αιτούνταν συνδρομή.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε προσωπικό του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, του Λιμενικού Σταθμού Λίνδου καθώς και προσωπικό του Α.Σ. Γενναδίου και Λίνδου, ενώ απέπλευσε και το Ε/Γ – Τ/Ρ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΑ» στο οποίο επέβαινε προσωπικό του Λιμεναρχείου.

Το ιστιοφόρο σκάφος εντοπίστηκε κοντά στη βραχώδη παραλία «ΨΑΛΤΟΣ» της Λίνδου να αποβιβάζει τους αλλοδαπούς μετανάστες και να απομακρύνετε, εκτελώντας ελιγμούς και αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στην προσπάθεια διαφυγής του, το ιστιοφόρο σκάφος συγκρούστηκε με το «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΑ», ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν οι δύο (02) αλλοδαποί χειριστές – διακινητές. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λίνδου, ενώ στην παραλία «ΨΑΛΤΟΣ» εντοπίστηκαν οι 51 παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ακαντιάς Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενήργησε την προανάκριση, κατασχέθηκε το ιστιοφόρο.

Πηγή: rodiaki.gr

