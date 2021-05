Μαγνησία

Ανήλικες χάθηκαν στον Βόλο και βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη!

Στον Βόλο είχε σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό των δύο 13χρονων κοριτσιών.

Η περιπέτεια των ανηλίκων Ευγενίας Τ., 13 ετών, και Αλίκης Τ., 13 ετών, έληξε σήμερα το πρωί δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

Οι ανήλικες εντοπίστηκαν από ευαισθητοποιημένο πολίτη στην περιοχή των Αμπελόκηπων στην Θεσσαλονίκη και είναι καλά στην υγεία τους.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ευγενία Τ. και στην Αλίκη Τ. και στις οικογένειες τους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο κορίτσια χάθηκαν στις 19 Μαΐου 2021 μεσημεριανές ώρες, από το σπίτι τους στην περιοχή του Βόλου. Αμέσως σήμανε συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα και "Το Χαμόγελο του Παιδιού".