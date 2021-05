Κορινθία

Φωτιά στο Σχίνο Λουτρακίου: Μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο (εικόνες)

Τα αδύνατα δυνατά κάνουν οι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις για να προλάβουν την ενίσχυση των ανέμων. Αποκαρδιωτικές εικόνες από το καμένο δάσος.

Μάχη με τις φλόγες και αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβέστες στα Γεράνεια, για να θέσουν υπό έλεγχο την μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε χτες το βράδυ στον Σχίνο Λουτρακίου και έχει κάψει πολύ μεγάλη έκταση ενός πυκνού δάσους, ενώ έχει προξενήσει ζημιές και σε οικήματα, καθώς, προς το μεσημέρι, σύμφωνα με προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή.

Αυτήν την ώρα και με τη συνδρομή των 17 αεροσκαφών που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού, καθώς και τις ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο, (που τη νύχτα έφτασε και τα 4 χιλιόμετρα), αλλά υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες, κάτι που κάνει λίγο καλύτερη την κατάσταση, αλλά οι επικεφαλής φοβούνται αναζωπυρώσεις προς το μεσημέρι. Για τον λόγο αυτό γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιοριστεί η πυρκαγιά τις επόμενες κρίσιμες ώρες.

Νωρίτερα το πρωί, με εισήγηση της Πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με δικά τους μέσα και οι κάτοικοι των σπιτιών στα νότια και δυτικά του Αλεποχωρίου, όπου η κατάσταση είχε γίνει δύσκολη, κυρίως λόγω του καπνού. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκενώθηκαν οι οικισμοί Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακιές, Μαυρολίμνη, Μάζι και Παρασκευά, καθώς και δύο Ιερές Μονές, του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Παρασκευής.

Επίσης, το πρωί διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από την Τροχαία, στον κόμβο Μεγάρων- Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Αλεποχώρι και στην περιοχή Δελφίνια επί της οδού Χρυσανθέμων προς Μάζι, ενώ τη νύχτα είχε διακοπεί η κυκλοφορία από Σχίνο προς Αλεποχώρι και στη διασταύρωση του Πόρτο Γερμενό με την Ψάθα, στο ρεύμα προς Ψάθα, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για πολίτες, αλλά και για να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα τα πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια της περιοχής, αλλά δεν έχουν ακόμα επίσημες αναφορές, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι εξοχικά και όχι μόνιμες κατοικίες, οπότε οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν εκεί. Υπάρχουν μόνο αναφορές για ζημιές σε αποθήκες και καλύβια, αλλά ο απολογισμός των ζημιών θα γίνει αφού ελεγχθεί η πυρκαγιά.

Ζημιές έχουν προκληθεί και στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς έχουν καεί κολόνες της ΔΕΗ και έχουν κοπεί καλώδια, γι' αυτό βρίσκονται στην περιοχή συνεργεία του ΔΕΔΗΕ για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Σημειώνεται ότι το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο ίδιος ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε μεταβεί στο σημείο με εντολή του και ο υπαρχηγός, αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας. Θα επιχειρούν 182 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων,62 οχήματα,το ΜΕΤΠΕ, 8 Α/Φ, 9 PZL,1 CHINOOK & 2 E/Π για συντονισμό από αέρος. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ & εθελοντές πυρ/στες. Τις δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός ΠΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2021

Επίσης, από αέρος συντονίζουν δύο ελικόπτερα, (ένα της ΕΛ.ΑΣ στο οποίο επιβαίνει και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ένα της Πυροσβεστικής), ενώ ένα ακόμα Σινούκ του στρατού συμμετέχει στη κατάσβεση.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης, η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις χτες το βράδυ, γιατί στην περιοχή που απ' όπου ξεκίνησε είχε πολύ πυκνή βλάστηση, έπνεαν δυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ με ριπές έξι μποφόρ, οι οποίοι κατηύθυναν τις φλόγες προς τα Γεράνεια, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη περίμετρο, ενώ δεν υπάρχει οδικό δίκτυο για να κινούνται τα οχήματα, εκτός από έναν δρόμο που οδηγεί από τον Σχίνο προς Αλεποχώρι.

Για τον λόγο αυτό ενισχύονταν συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις από όλη την Πελοπόννησο και την Αττική, κυρίως με πεζοπόρα τμήμα αλλά και οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το πρωί που πέταξαν τα εναέρια μέσα η κατάσταση βελτιώθηκε αρκετά, αλλά η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη.

Αυτή την ώρα, εκτός από 17 αεροσκάφη, επιχειρούν 182 πυροσβέστες με 62 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων με το ειδικό μηχανοκίνητο τη Πυροσβεστικής και εθελοντές πυροσβέστες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης βοηθούν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι, από χθες το βράδυ, στον τόπο της πυρκαγιάς έχει μεταβεί με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνση των αιτιών που την προκάλεσαν.





