Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: απολογήθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία για βιασμό

Η καταγγελία από την 21χρονη αλλοδαπή υπάλληλο και η απολογία του ιδιοκτήτη του βενζινάδικου.

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 30χρονος ιδιοκτήτης βενζινάδικου που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της 21 ετών αλλοδαπής υπαλλήλου του ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Απολογούμενος αρνήθηκε τις καταγγελλόμενες πράξεις, ισχυριζόμενος ότι όλα έγιναν με τη συναίνεσή της.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η αστυνομία, συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής, εντός του βενζινάδικου, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

