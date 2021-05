Ηράκλειο

Ηράκλειο: σύλληψη νεαρού για παρενόχληση 11χρονου

Πως και πότε φέρεται να ασέλγησε σε βάρος του παιδιού. Ποια σχέση είχε με τον πατέρα του αγοριού.

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ενός 11χρονου από έναν νεαρό Αφγανό.

Πρόκειγαι για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε χωριό της Μεσσαράς, στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ένας 26χρονος Αφγανός κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος 11χρονου αγοριού..

Η καταγγελία έγινε την Κυριακή από τον πατέρα του ανήλικου και όπως ήταν φυσικό αναστατώθηκε και προσέτρεξε στην Αστυνομία. Ο 26χρονος εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον δικαιοσύνης την Δευτέρα.

Ο αλλοδαπός εργαζόταν στη δούλεψη του πατέρα. Αν και αρνείται τα όσα του αποδίδονται, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την Τρίτη.

Πηγή: cretalive.gr

