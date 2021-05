Λέσβος

Κακοκαιρία στην Λέσβο: Πτώσεις δένδρων και ζημιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Κλειστά τα σχολεία στην δυτική Λέσβο.

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται, από τις 6 το πρωί, στη δυτική Λέσβο.

Από τους ισχυρούς ανέμους και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Καλλονής, έπεσαν δένδρα, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια και μαγαζιά και καταστράφηκαν αυτοκίνητα.



Με απόφαση του δημάρχου δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, σήμερα Παρασκευή 21 Μαΐου, κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία του δήμου. Η πολιτική προστασία του δήμου συνιστά μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης στον ΑΝΤ1: δυστυχώς θα υπάρξει τέταρτο κύμα πανδημίας (βίντεο)

Άρση lockdown: πρεμιέρα για τα θερινά σινεμά

Επίθεση με χημικό υγρό στην Χίο: στο νοσοκομείο το θύμα