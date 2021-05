Χίος

Επίθεση με χημικό υγρό στην Χίο: στο νοσοκομείο το θύμα

Πως εξελίσσεται η υγεία του άνδρα. Συνελήφθη η κατά πολύ νεαρότερη του γυναίκα. Πως και γιατί έγινε η επίθεση.

Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης ένας άνδρας, έπειτα από ρίψη χημικού υγρού από γυναίκα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Politischios.gr, το θύμα του περιστατικού διαπληκτίστηκε με γνωστή του γυναίκα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη να του ρίξει αγνώστου ταυτότητας -μέχρι στιγμής- υγρό, το οποίο του προξένησε χημικά εγκαύματα σε όλο του το κορμί.

Νωρίτερα η συγκεκριμένη είχε προβεί σε εμπρησμό του δίκυκλου του, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Ασφάλειας Χίου.

Σοβαρότερο δε, έγκαυμα θεωρείται αυτό στο μάτι του θύματος, με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα προκειμένου να καταφέρουν να το σώσουν.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι γνωστή στην Αστυνομία από ρίψη αυγών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου αλλά και για απειλή κατά κοινωνικών λειτουργών με την χρήση ψεύτικου όπλου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του chiosin.gr, o73χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το μάτι του δεν κινδυνεύει ενώ φέρει ελαφρά εγκαύματα στο σώμα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς έναν χρόνο απο την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, με θύμα την άτυχη Ιωάννα.

Πηγή: chiosin.gr - Politischios.gr





