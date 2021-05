Μαγνησία

Δολοφονία στην Μακρινίτσα: Συγκλονίζει ο πατέρας των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας των δυο θυμάτων. «Σήμερα θα είχαμε μεγάλη γιορτή»...

Συγκλονίζει για ακόμα μία φορά ο πατέρας της Κωνσταντίνας και του Γιώργου Τσάπα, που έχασαν τη ζωή τους από τις μαχαιριές του συζύγου της 28χρονης γυναίκας, μέσα στο πατρικό τους σπίτι στη Μακρινίτσα Πηλίου.

«Σήμερα, του Αγίου Κωνσταντίνου, στο σπίτι μας θα είχαμε γιορτή. Πέρυσι τέτοια μέρα, έψηνα από το πρωί. Μαζευτήκαμε όλοι, γιορτάσαμε το κορίτσι, φάγαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Και είπαμε οτι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ποιος να το περίμενε οτι φέτος θα ήμασταν ντυμένοι στα μαύρα και θα πενθούσαμε, με δύο παιδιά στο χώμα» επισημαίνει, ραγίζοντας καρδιές ο πατέρας των θυμάτων.



Το φονικό της 5ης Απριλίου δε μπορεί να ξεχαστεί από την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρωτοφανής αγριότητα του φερόμενους ως δράστη και το διπλό έγκλημα κατά της 28χρονης συζύγου του και του 30χρονου κουνιάδου του γράφτηκε στην ιστορία με μαύρο μελάνι.



Η μοναδική ευχή που θα κάνουν φέτος οι άτυχοι γονείς στην κόρη τους είναι το κεράκι που θα ανάψουν στον τάφο της για να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: 11000 κρούσματα ημερησίως αν η χώρα είχε το ιικό φορτίο της Καλύμνου

Βασίλισσα Ελισάβετ: οι νέοι θέλουν κατάργηση της μοναρχίας της

Μύκονος: έναρξη κρουαζιέρας με αισιοδοξία και χαμόγελα (βίντεο)