Σέρρες

Στρυμόνας: Θρίλερ με τον αγνοούμενο ψαρά (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στη θάλασσα, οι οποίες σταμάτησαν για λίγες ώρες το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 43χρονο ψαρά ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη στην περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου.

Οι έρευνες στη θάλασσα, οι οποίες σταμάτησαν για λίγες ώρες το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του Στρυμονικού, βρίσκονται ξανά σε πλήρη εξέλιξη.

Στις έρευνες συμμετέχει με τριμελές πλήρωμα και το διασωστικό σκάφος Rescue 1 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μετά από αίτημα του Λιμενικού Σώματος.



Χθες στις έρευνες συμμετείχε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Καβάλας, με κλιμάκιο που πραγματοποίησε παράκτια έρευνα, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 43χρονος είχε βγει για ψάρεμα μαζί με τη συνομήλικη γυναίκα του στον Στρυμονικό Κόλπο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το σκάφος στο οποίο επέβαινε το ανδρόγυνο ανατράπηκε και βυθίστηκε, ενώ η 43χρονη κατάφερε να φτάσει κολυμπώντας στη στεριά, όπου κάλεσε σε βοήθεια.

Από τη στιγμή εκείνη ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της, χωρίς όμως αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής.

Φωτογραφίες: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

