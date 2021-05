Σέρρες

Σέρρες: “Σήκωσαν” ολόκληρο χρηματοκιβώτιο με δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Οι δράστες φαίνεται πως ήταν καλά πληροφορημένοι. Πως βρέθηκε τόσο μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν άδειο.

“Φτερά” έκαναν περίπου 50.000 ευρώ από τον ΤΟΕΒ Ηράκλειας, στις Σέρρες, αφού άγνωστοι δράστες μπήκαν στο κτήριο και σήκωσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και οι δράστες φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένοι, αφού ήξεραν και πως θα μπούνε στα γραφεία του ΤΟΕΒ Ηράκλειας και σε ποιο χώρο ήταν το χρηματοκιβώτιο.

Ο ταμίας δεν είχε προλάβει να καταθέσει στην τράπεζα όπως κάθε εβδομάδα γι’ αυτό και το ποσό που βρισκόταν εντός του χρηματοκιβωτίου ήταν τόσο μεγάλο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως παρά του ότι το συμβάν σημειώθηκε μέσα στη νύχτα κανείς δεν άκουσε και δεν είδε τίποτα παρά του ότι τα γραφεία του ΤΟΕΒ είναι εντός της κατοικημένης περιοχής.

