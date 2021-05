Χανιά

Τροχαίο στη Γαύδο: Να λάμψει η αλήθεια, ζητά μέσω του ΑΝΤ1 η μητέρα της Κορίνας (βίντεο)

Εκκλησάκι στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας, στο σημείο όπου βρήκε τον θάνατο.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

40ημέρες μετά το τραγικό τέλος της Κορίνας Λαυράνου σε γκρεμό της Γαύδου, φίλοι της στο ακριτικό νησί αλλά και η οικογένειά της στην Κέρκυρα, πραγματοποίησαν τελετή στην μνήμη της.

Απαρηγόρητη η μητέρα της, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ζητά να μάθει τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου που στοίχησε τη ζωή της κόρης της.

Οι γονείς της άτυχης φοιτήτριας αναζητούν τόσο τις ευθύνες των σωστικών μέσων, που καθυστέρησαν να φτάσουν στο σημείο και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 28χρονο κορίτσι, όσο και τις ευθύνες του οδηγού του οχήματος, στον οργανισμό του οποίου βρέθηκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών.

Στην Γαύδο, ο άνθρωπος στα χέρια του οποίου ξεψύχησε η άτυχη Κορίνα, έχτισε εκκλησάκι στο σημείο όπου έπεσε το μοιραίο αυτοκίνητο. Βρισκόταν μαζί της στον γκρεμό όσο ανέμεναν την ομάδα των διασωστών, μέχρι που το κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή.

Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας βρέθηκε ο 40χρονος οδηγός, μετά και τις αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε, σε σχέση με τους αρχικούς του ισχυρισμούς ότι λύθηκε το χειρόφρενο και το όχημα έπεσε στον γκρεμό, καθώς σε συμπληρωματική του κατάθεση φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρχε δευτέρα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η υπόθεση έχει μεταβιβαστεί στον εισαγγελέα Χανίων.

