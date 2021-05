Χανιά - Φωτιά σε διαμέρισμα: Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος (βίντεο)

Χανιά

Γείτονας τον απομάκρυνε με ασφάλεια, πριν καταφθάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σοβαρές υλικές ζημιές σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου κτηρίου στην οδό Φαλασάρνης, στα Χανιά προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην κουζίνα του διαμερίσματος και την ώρα που σε αυτό βρισκόταν ηλικιωμένος, τον οποίο έβγαλε από τον χώρο κάτοικος της περιοχής που αντιλήφθηκε τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα και εννέα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

