Θρόμβωση από εμβόλιο AstraZeneca - Μεταξάκης στον ΑΝΤ1: θα είχα πεθάνει, αν…

Τι λέει στον ΑΝΤ1, ο 35χρονος από την Κρήτη, στον οποίο εμφανίστηκαν δύο θρομβώσεις, μετά τον εμβολιασμό του. Πως περιγράφει την περιπέτεια του.

«Έκανα το εμβόλιο (σημ: της AstraZeneca) την Μεγάλη Πέμπτη και στην συνέχεια είχα για μισή ημέρα πυρετό 37,5, που δεν συνεχίστηκε, ενώ τις επόμενες δύο ημέρες είχα πονοκέφαλο που ξεπεράστηκε με δύο παυσίπονα και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αλέξανδρος Μεταξάκης, ο 35χρονος στον οποίο διαγνώστηκαν δύο θρομβώσεις, μετά τον εμβολιασμό του έναντι του κορονοϊού, με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Όπως περιέγραφε, «στις 10 Μαΐου αισθάνθηκαν ένα κάψιμο στο πόδι και σταδιακά άρχισε να παραλύει. Νόμιζα ότι είχε πάθει πρόβλημα κάποιος τένοντας. Με είδε μια φαρμακοποιός, που διαπίστωσε ότι η γάμπα είχε πετρώσει και είχε παγώσει και μου είπε ότι καλεί ασθενοφόρο διότι μάλλον πρόκειται για θρόμβωση. Πήγα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και από εκεί με μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ».

«Η δεύτερη θρόμβωση, στην καρωτίδα, εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που έγινε στο ΠΑΓΝΗ πριν πάρω εξιτήριο. Μου είπαν οι γιατροί να μείνω το Σαββατοκύριακο και να φύγω την Δευτέρα για να γίνουν οι εξετάσεις. Ευτυχώς δεν βγήκα και έτσι βρέθηκε και είμαι ακόμη στην ζωή», ανέφερε ο 35χρονος.

Ερωτηθείς αν κινδύνευσε η ζωή του, ο Αλέξανδρος Μεταξάκης απάντησε «Οι γιατροί μου είπαν ότι στην πρώτη θρόμβωση ήταν έτοιμοι ακόμη και να ακρωτηριάσουν το πόδι μου, ενώ από την δεύτερη θρόμβωση κινδύνευα να πάθω εγκεφαλικό, εάν δεν έκανα άμεσα επέμβαση».

«Γενικά ποτέ δεν είχα πρόβλημα υγείας ούτε κάποιο χειρουργείο, εκτός από μια επέμβαση πέρσι για το διάφραγμα στην μύτη», είπε, ερωτηθείς σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του και κατά πόσον άλλη πάθηση μπορεί να συνέβαλε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Καταλήγοντας, ανέφερε «ενημερώθηκα ότι το προσωρινό πόρισμα του ΕΟΦ αποδίδει την πρώτη θρόμβωση στο εμβόλιο της AstraZeneca. Περιμένων αναλυτικά τα επιστημονικά δεδομένα για να δω πως και έναντι ποιου θα στραφώ νομικά».

Εν τω μεταξύ, επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία της 44χρονης, επίσης στην Κρήτη, που εμφάνισε θρόμβωση, λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca.

