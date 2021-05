Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο - Πυκνοί καπνοί “πνίγουν” την περιοχή

Μεγάλη φωτιά σε ξυλουργείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Πυκνοί καπνοί έχουν "σκεπάσει" την περιοχή. "Μάχη" των πυροσβεστών να μην επεκταθεί.

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία μία ώρα στην περιοχή Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξυλουργείο και πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή με δυνάμεις του Δήμου με υδροφόρες, επιχειρούν να θέσουν σε έλεγχο την φωτιά και να περιορίσουν τον κίνδυνο να επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικές επιχειρήσεις και σε σπίτια της περιοχής.

