Κιλκίς: Έκρυβαν όπλα και ναρκωτικά σε μπανιέρα και σκαλοπάτια (εικόνες)

Ο δράστης λίγες ημέρες νωρίτερα είχε συλληφθεί μαζί με έναν ακόμη άνδρα για καλλιέργεια φυτείας σε δασώδη περιοχή του Κιλκίς.

Ειδικές κρύπτες με οπλισμό και ναρκωτικά εντόπισαν αστυνομικοί του Α.Τ. Παιονίας σε σπίτι αλλοδαπού σε περιοχή του Κιλκίς, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε συλληφθεί μαζί με έναν ακόμη άνδρα για καλλιέργεια φυτείας σε δασώδη περιοχή του Κιλκίς, με περισσότερα από 1.431 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1 μέτρο.

Τον οπλισμό και τα ναρκωτικά «ξετρύπωσαν» σε διάφορους χώρους του σπιτιού του συλληφθέντα οι δύο αστυνομικοί σκύλοι ο «Ακύλας» που είναι ειδικός στα ναρκωτικά και η «Sunny» που είναι «εξπέρ» στην ανίχνευση εκρηκτικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα πιστόλι, 287 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 126 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία συσκευή καταγραφής κλειστού κυκλώματος, ένα usb, επτά διαβατήρια και δελτία ταυτότητας αλλοδαπών, 27 κάρτες κινητής τηλεφωνίας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη αλλοδαπού άνδρα, συνεργού των δύο αρχικά συλληφθέντων αλλοδαπών και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για καλλιέργεια κάνναβης.

Οι έρευνες των αστυνομικών Παιονίας συνεχίζονται, ενώ τα παραπάνω κατασχεθέντα όπλα θα αποσταλούν στα αρμόδια εγκληματολογικά εργαστήρια, για εργαστηριακή και βαλλιστική εξέταση.

