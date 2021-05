Ηλεία

Πύργος: Φωτιά σε δάσος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βροχίτσα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή Βροχίτσα του δήμου Πύργου, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν οχήματα της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βροχίτσα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 22, 2021

Φωτογραφίες: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα

Κιλκίς: Έκρυβαν όπλα και ναρκωτικά σε μπανιέρα και σκαλοπάτια (εικόνες)

Θρόμβωση από εμβόλιο AstraZeneca - Μεταξάκης στον ΑΝΤ1: θα είχα πεθάνει, αν…

Eurovision 2021 - Λίτσα Πατέρα: τι λένε τα άστρα για Stefania και Τσαγκρινού (βίντεο)