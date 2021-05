Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Κάλυμνος: Επιστροφή στην κανονικότητα από Δευτέρα

Αίρονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα στην Κάλυμνο. Τι δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Αίρονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα στην Κάλυμνο από τη Δευτέρα 24 Μαΐου στις 6 το πρωί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα βελτιωμένα επιδημιολογικά δεδομένα στη νήσο Κάλυμνο της Π.Ε. Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε η άρση των ειδικών περιοριστικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού που ίσχυαν στο νησί από 5 Μαΐου.

«Η Κάλυμνος πέρασε μια δύσκολη δοκιμασία. Από τη Δευτέρα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, μετά από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοί της - τους ευχαριστούμε για την υπομονή και την επιμονή τους, όπως ευχαριστούμε και όλους τους τοπικούς φορείς για τη συνεργασία και την προσήλωσή τους στην πιστή τήρηση των μέτρων. Απευθύνω για άλλη μια φορά έκκληση σε όλους - από τη Δευτέρα ας παραμείνουμε δυο φορές πιο προσεκτικοί κι ας αποφύγουμε κάθε συνάθροιση που μπορεί να προκαλέσει και πάλι πρόβλημα στο νησί. Ας προστατέψουμε την τουριστική περίοδο που ξεκινάει, την τοπική οικονομία, προπαντός όμως την υγεία μας και τους συνανθρώπους μας», σημείωσε σχετικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

