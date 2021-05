Δωδεκανήσα

Ρόδος: Υπαστυνόμος κατέστρεψε με βαριοπούλα το αυτοκίνητο του Αστυνομικού Διευθυντή (εικόνες)

Πρωτοφανές περιστατικό στην ιστορία της ΕΛΑΣ. Ο δράστης συνελήφθη. Ποια ήταν η αφορμή της επίθεσης.

Ενά απίστευτο περιστατικό, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της τοπικής ΕΛΑΣ, εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της Α Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.

Υπαστυνόμος Β που υπηρετεί ως γραμματέας στο ΑΤ Ρόδο εμβόλισε με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του το επιβατικό ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνομικού Διευθυντή της Α Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κ Μιχάλη Καληωράκη και ακολούθως εξήλθε του φορτηγού και προκάλεσε φθορές και με βαριοπούλα.

Συνελήφθη και θα διενεργηθούν τα δέοντα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για την επίθεση του αυτή απετέλεσε ενδοϋπηρεσιακό

Πηγή: dimokratiki.gr

