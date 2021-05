Ηλεία

Ηλεία: κτηνοτρόφος έδωσε σε απατεώνες 4000 ευρώ!

Πως τον εξαπάτησε η συμμορία και τον έπεισε να τους καταβάλλει το ποσό.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων δραστών, οι οποίοι πριν από είκοσι ημέρες απέστειλαν σε ημεδαπό άνδρα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνοντας τον για την πώληση ζώων, από εταιρεία με έδρα χώρα του εξωτερικού.

Στη συνέχεια ο παθόντας επικοινώνησε με άγνωστο δράστη (διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας) και κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό χώρας του εξωτερικού, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ ως προκαταβολή για την αγορά των ζώων.

Ωστόσο, έως τώρα δεν τα έχει παραλάβει.





