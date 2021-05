Ηλεία

Πύργος: Πέθανε βρέφος μία εβδομάδα μετά τη γέννησή του

To βρέφος γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό αλλά μία εβδομάδα μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Τι έδειξε η νεκροψία.Τι λένε οι γιατροί.

Σε έναν πραγματικό δικαστικό μαραθώνιο με αντικρουόμενες αποφάσεις έχει καταλήξει η υπόθεση θανάτου ενός νεογνού στο νοσοκομείο του Πύργου. Μετά από δύο ποινικές δίκες που έκριναν ένοχο τον γιατρό μαιευτήρα για τον θάνατο του νεογνού, ο Αρειος Πάγος τον απάλλαξε από την δίωξη, λόγω παρέλευσης χρόνου από την κρινόμενη πράξη και παραγραφής του αδικήματος.

Τώρα ήρθε και το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου για να απορρίψει την αγωγή ύψους 200.000 ευρώ που είχαν καταθέσει εναντίον του γιατρού μαιευτήρα και του νοσοκομείου Πύργου οι γονείς του νεκρού νεογνού, οι οποίοι με τη σειρά τους, ετοιμάζονται να προσφύγουν και αυτοί στο διοικητικό Εφετείο.

Η υπόθεση ξεκινά τον Νοέμβριο του 2010, με τον τοκετό που έγινε στο νοσοκομείο του Πύργου με τη συνδρομή του γιατρού μαιευτήρα. Γεννήθηκε ένα αγοράκι κατόπιν φυσιολογικού τοκετού, αλλά, έγινε χρήση βεντούζας. Το νεογνό έκλαψε, ανέπνευσε αμέσως και, ακολούθως, παρουσίασε ταχύπνοια και του χορηγήθηκε οξυγόνο και αντιβίωση.

Την επόμενη του τοκετού, το νεογνό εισήχθη στη ΜΕΘ Νεογνών της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διότι ήταν υποτονικό, με υπνηλία και αδυναμία σίτισης και κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκό, ωχρό, δεν αντιδρούσε στα ερεθίσματα, είχε κάτω από 100 σφίξεις και καλή θερμοκρασία. Μετά από μια εβδομάδα, το νεογνό απεβίωσε, με τον θάνατό του, να προέρχεται από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έντονου βαθμού στοιχεία περιγεννητικής υποξίας, κατά το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Οι γονείς κατέθεσαν «έγκληση» κατά του γιατρού, ισχυριζόμενοι ότι με τις πράξεις και παραλείψεις του, επέφερε στο τέκνο τους τις βαριές εγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο του. Με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, ο μαιευτήρας γιατρός κρίθηκε, αφενός, ένοχος γιατί κατά την διενέργεια του φυσιολογικού τοκετού, για την εξαγωγή του εμβρύου από την μήτρα, προέβη σε αναρροφητική ελαστική εμβρυουλκία (βεντούζα), με αποτέλεσμα, από αδεξιότητα, να προκαλέσει στο νεογνό βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία των οποίων κατέληξε. Τότε καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με διετή αναστολή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, ο μαιευτήρας άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας και με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών το 2017, κρίθηκε πάλι ένοχος (παρά την πρόταση του εισαγγελέα για απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών) για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με την αιτιολογία ότι στο αποτέλεσμα του θανάτου του νεογνού συνέβαλε αιτιακά ο κατηγορούμενος με την κακή χρήση της βεντούζας κατά τη διάρκεια του τοκετού και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή.

Ο γιατρός άσκησε το 2019 αναίρεση στον Αρειο Πάγο, που αποφάσισε την παύση της ποινικής δίωξης εναντίον του, διότι η επίδικη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, υπέπεσε σε παραγραφή, λόγω της παρέλευσης οκταετίας από τον χρόνο τέλεσης της.

Η νεκροψία – νεκροτομή του νεογνού έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την οποία προέκυψαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση του εγκεφάλου προς τα αριστερά με αποτέλεσμα τη νέκρωση της δεξιάς πλευράς και στοιχεία έντονου βαθμού περιγεννητικής υποξίας, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατός του.

