Κωνσταντίνος Ηλιάκης: Μνημόσυνο και τιμές για τον σμηναγό στην Κάρπαθο

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης και η ηγεσία του Στρατού βρέθηκαν στο νησί, τιμώντας τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη.

Παρουσία του υπουργού Επικράτειας Γεώργιου Γεραπετρίτη, ως εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης, τελέστηκε σήμερα στην Κάρπαθο το μνημοσύνη του σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη.

Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Βασίλειος Υψηλάντης και Γιάννης Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου Εμμανουήλ Συντυχάκης, η έπαρχος Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου, ο δήμαρχος Καρπάθου Γιάννης Νισύριος, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, ο διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής υποστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου καθώς και ο αδελφός του ήρωα Φίλιππος Ηλιάκης.

«Ο ηρωισμός του γεμίζει σθένος τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Για πάντα Ήρωας. Αθάνατος» αναφέρει σε ανάρτηση του για τον σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος.

#Σμηναγός_Κωνσταντίνος_Ηλιάκης. 15 χρόνια μετά ο ηρωισμός του συνεχίζει να γεμίζει σθένος τις καρδιές των Ελλήνων. Για πάντα ήρωας. Αθάνατος. ?? pic.twitter.com/iUZuHVutKT — N Panagiotopoulos (@npanagioto) May 23, 2021

