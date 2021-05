Χανιά

Χανιά: Ξερίζωσαν “ορφανή” χασισοφυτεία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών.





Στον εντοπισμό φυτείας με 60 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης και στην εκρίζωση τους, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η φυτεία εντοπίσθηκε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και σε αυτήν γινόταν η καλλιέργεια των δενδρυλλίων ύψους έως 1,5 μέτρου στο στάδιο της ανάπτυξης.

Τα δενδρύλλια κατασχέθηκαν μαζί με πλήθος πειστηρίων που βρέθηκαν κατά την εξερεύνηση στο χώρο της φυτείας ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθη, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, από αστυνομικούς του ΤΑΕ Ρεθύμνης Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο καθώς και στο αγροτεμάχιο βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα 640 γραμμάρια κάνναβης.

