Λαμία: Η κάμερα “έπιασε” τους διαρρήκτες (βίντεο)

Διαρρήκτες έκαναν…αμέριμνη τη δουλειά τους, όμως υπολόγισαν χωρίς… τον ξενοδόχο.

Διαρρήκτες αυτοκινήτου σταθμευμένου σε σπίτι στη Λαμία καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του ιδιοκτήτη.

Η κλοπή έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε παρκινγκ, στην οδό Καρπάθου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο ένας άνοιξε το αυτοκίνητο, ο άλλος φύλαγε τσίλιες κι ο τρίτος περίμενε στο σημείο.

Άνοιξαν το αυτοκίνητο, αφαίρεσαν αντικείμενα και έφυγαν.

Όμως, είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: lamiareport.gr

