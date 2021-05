Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μετά τον βανδαλισμό, ο αστυνομικός πήγε στον διευθυντή του με βαριοπούλα και όπλο (βίντεο)

Τι πυροδότησε την “έκρηξη” οργής του υπαστυνόμου, ο οποίος εμβόλισε και στη συνέχεια βανδάλισε το αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή.

Viral έχουν γίνει στα social media οι συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψαν περαστικοί με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το περιστατικό επίθεσης του αστυνομικού στο αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή του ΑΤ Ρόδου, Μιχάλη Καληωράκη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής όταν σε κατάσταση αμόκ, αστυνομικός που υπηρετούσε στο Α.Τ. Ρόδου επιτέθηκε με βαριοπούλα, ενώ παράλληλα κινούμενος με το αγροτικό του αυτοκίνητο, εμβόλισε πολλές φορές το ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή Α' Δωδεκανήσου, Μιχάλη Καληωράκη.

Το αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή ήταν σταθμευμένο όπως κάθε μέρα, στην είσοδο της αστυνομικής διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Ο εν ενεργεία αστυνομικός, κρατώντας στα χέρια του βαριοπούλα, πλησίασε το αυτοκίνητο λίγο μετά τις 10:30 το πρωί και σε κατάσταση εκτός ελέγχου, άρχισε να προκαλεί τεράστιες ζημιές σε αυτό. Αμέσως μετά, παίρνοντας φόρα με το αγροτικό του αυτοκίνητο, εμβόλισε το αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή αρκετές φορές.

Συνάδελφοί του κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγα λεπτά αργότερα αφού όμως είχε ολοκληρώσει το "έργο του". Το γεγονός έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση. Ανάμεσα στον αστυνομικό διευθυντή και τον υφιστάμενό του, υπήρχε τα τελευταία χρόνια έντονη υπηρεσιακή διαμάχη, γεγονός που υποχρέωσε τον Αστυνομικό Διευθυντή πρόσφατα να κινήσει διαδικασία ψυχιατρικής έρευνας σε βάρος του. Το γεγονός αυτό φαίνεται οτι τον εξόργησε με αποτέλεσμα να αντιδράσει με αυτό τον τρόπο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη λίγο αργότερα και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Aστυνομία.

Ανέβηκε μέχρι το γραφείο του διευθυντή έχοντας μαζί του όπλο με μια σφαίρα στη θαλάμη

Τα γεγονότα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα χειρότερα, αφού μετά τις ζημιές που προξένησε στο υπηρεσιακό όχημα του διευθυντή του, ο αστυνομικός ανέβηκε στον πρώτο όροφο της αστυνομικής διεύθυνσης, εκεί όπου βρίσκεται το γραφείο του αστυνομικού διευθυντή, Μιχάλη Καληωράκη.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στην εισαγγελέα άλλοι δύο αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο κτίριο, ο αστυνομικός-δράστης ήταν εκτός ελέγχου: Έβριζε και απειλούσε τον αστυνομικό διευθυντή, και στη συνέχεια έσπασε το τζάμι εισόδου του γραφείου του, κρατώντας στα χέρια του την ίδια βαριοπούλα, μπήκε στο γραφείο και προκάλεσε επίσης ζημιές.

Όταν ακινητοποιήθηκε ο δράστης από τους συναδέλφους του, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του το υπηρεσιακό του περίστροφο και μάλιστα είχε μία σφαίρα μέσα στη θαλάμη!

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η σχετική ανακοίνωση της Aστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, για περιστατικό πρόκλησης φθορών που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην έδρα της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκάνησου στη Ρόδο, συνελήφθη αστυνομικός, που υπηρετεί στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και παράλληλα κινείται η διαδικασία για τη διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: rodiaki.gr

