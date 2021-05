Ρεθύμνου

Τροχαίο στο Μπαλί: πέθανε η σύζυγος του Νάθαν

Μετά απο πολυήμερη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στην ζωή, τελικώς υπέκυψε η άτυχη γυναίκα, που είχε μείνει αβοήθητη για ημέρες, δίπλα στον νεκρό άνδρα της.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 32χρονη σύζυγος του Νάθαν από την Ιεράπετρα που βρέθηκε νεκρός μετά από το τροχαίο στο Μπαλί της Κρήτης, το οποίο έγινε γνωστό στις 17 Απριλίου.

Η άτυχη γυναίκα έδινε μάχη για την ζωή της εδώ και 37 ημέρες στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρέμενε σε καταστολή στην ΜΕΘ και οι γιατροί είχαν προχωρήσει σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου, όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο δυστύχημα συνέβη επί της εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου κοντά στο ύψος του Μπαλί με τον 42χρονο και την 32χρονη να μένουν επί μέρες αβοήθητοι, καθώς η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο αδικοχαμένος Ναθαν με συνεπιβάτιδα την γυναίκα του, ξέφυγε της πορείας της και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα να μην γίνουν αντιληπτοί.

Ο Νάθαν και η Σβέτα ξεκίνησαν από την Ιεράπετρα όπου και διέμεναν για τα Χανιά προκειμένου να ολοκληρώσουν μια αγοραπωλησία ενός τζιπ. Το ζευγάρι όμως, καθυστερούσε να επιστρέψει και οι φίλοι του άρχισαν να ανησυχούν. Ο πατέρας του άτυχου 42χρονου είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τον γιο του στις 12 Απριλίου και αφού τα παιδιά του δεν έδιναν σημεία ζωής δήλωσε την εξαφάνισή τους στο Α.Τ. Πηλίου.

Οι φίλοι τους που γνώριζαν για το ταξίδι αυτό άρχισαν να τους αναζητούν ακολουθώντας την πιθανή διαδρομή τους με τη μοτοσικλέτα τους. Μετά από την αγωνιώδη αναζήτηση βρέθηκε η σορός του 42χρονου και αποκαλύφθηκε το μαρτύριο που πέρασε η σύζυγός του, για ολόκληρα μερόνυχτα βαριά τραυματισμένη και ολομόναχη.

